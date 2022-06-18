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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahin: “97 milyon yeni meslek ortaya çıkacak”

İHA

Şahin: “97 milyon yeni meslek ortaya çıkacak”

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Öğrenci Buluşmalarında yaptığı konuşmada 85 milyon mesleğin devredilmiş olacağını 97 milyon yeni mesleğin ortaya çıkacağını söyledi. Şahin, öğrencilere “Girişimcimi olacaksınız maaşlımı çalışacaksınız önce buna karar verin” dedi.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) proje okulu olan Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri KOSGEB öğrenci buluşması etkinliğinde bir araya geldi.
DTSO Başkanı Tuncay Şahin, öncelikli hedeflerinin kadınların kalifiyeli hala gelmesi olduğunu belirterek, “Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TOBB tarafından bize emanet edilen güzide bir okulumuz. Oda yönetimi olarak, okulunuzun gelişmesi, daha çok tercih edilir hale gelmesi, mezun olunca da daha kolay iş bulabilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Okulunuzu seçmemiz de tesadüf değil. Çünkü bizim en öncelikli hedefimiz kadınlarımızın iş dünyasında layık olduğu yere gelmesidir. Erkeklerin çalışmasına alışık olduğumuz iş kollarında kadınlarımız kalifiye hale gelip rahatça çalışabilir” dedi.

“Çok yakın zamanda birçok meslek yok olacak”
Şahin yakın bir zamandan birçok mesleğin yok olacağını işaret ederek “Türkiye’nin dünya standartlarında bir üretim kalitesi yakalaması için kadınlarımızın mutlaka kalifiye hale getirilmesi gerekiyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz birkaç yıl hayatımızda bir COVİD19 gerçeği vardı. Bu süreç bize çok şey öğretti. Bu süreci yaşarken internet gibi bir kavramın olmadığını bir düşünün. Bunu düşünmek bile istemeyiz değil mi? Bu süreçte dünya internete taşındı ve muazzam bir dijitalleşme oldu. Dijitalleşmenin baş döndürücü gelişmesi mesleklerin de hızla gelişmesine neden oldu. Çünkü pandemi süreci 10 yıl sonrası için planlanan gelişim düzeyini bugüne getirdi. Çok yakın zamanda birçok mesleğin tarihe karıştığını göreceksiniz. Bir yandan da hiç adını duymadığımız yeni mesleklerin ortaya çıktığına şahit olacaksınız. Örneğin, 2030 yılı sonrası revizeye uğrayacak mesleklerden biri kasiyerlik olacak. Çünkü insanlar satın aldıkları malları kendileri barkodlarını okutup, ödemesini yapacaklar otonom araçların artması taksi şoförlüğünü bitirecek. Seyahat acenteleri yok olacak. Robotların devreye girmesi ile özellikle gıda sektöründe aşçılara gerek olmayacak. Teknolojinin hızla gelişmesi banka memurlarının da sayısını minimum seviyelere indirecek. Teknolojinin hızla gelişmesi banka memurlarının da sayısını minimum seviyelere indirecek. Aynı durum tekstil işçileri için de geçerli olacak. Santral operatörlüğü ve telefon tesisatçılığına ihtiyaç olmayacak. Haber spikerliği bitecek, haberleri insansı robotlar sunacak. Sayaç okuyuculuğu ve benzeri işler yok olacak. Ancak birçok yeni meslekler ile karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

“97 milyon yeni meslek ortaya çıkacak”
“2030 yılına kadar yapay zeka artırılmış gerçeklik gibi derin teknolojilerin etkisi ve robotik çözümlerin devreye girmesi ile birlikte 85 milyon meslek devredilmiş olacak ve 97 milyon yeni meslek ortaya çıkacak” diyen Tuncay Şahin konuşmasına şöyle devam etti:
“Hepinizin bir yerde çalışması gerekmiyor. Pekala girişimci olup çok başarılı işler yapabilirsiniz. İçinizde gerçekten girişimci ruhlu kişiler olabilir. Bu arkadaşların girişimci olmak yerine bir yerde çalışması da hiç uygun değil. O yüzden girişimci mi olacaksınız, ya da bir yerde maaşlı olarak mı çalışacaksınız bir karar vermeniz lazım. Şu anda Türkiye’de 1 milyon 500 bin civarında girişimci var, bu girişimcilerin çalıştırdığı kişi sayısı 15 milyon. Yani her yeni girişim 10 kişilik bir istihdam demek. Ülkemizde işsizliğin ortadan kalkması için her yıl 100 bin girişimci çıkarmamız gerekiyor. KOSGEB Müdürümüz Necdet Şahin size anlatacak. Şu anda girişimcilik ile ilgili ciddi teşvikler veriliyor. Şunu da ifade edeyim, KOSGEB desteklerinde kadın girişimcilere daha fazla teşvik var. Bu pozitif ayrımcılığı biz de destekliyoruz.“
KOSGEB Düzce Müdürü Necdet Yaşar Şahin, kadın ve genç girişimcilere hibe destekleri ve teşvikler ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Öğrencilerin girişimcilik yeteneklerini keşfetmeleri ve bunu uygulayabilmeleri adına her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, devletin sürdürülebilir kalkınması için genç nüfusun önemine dikkat çekti.
Programın sonunda, meslek lisesi öğrencilerinin, ileride kuracakları işletmeler ile ilgili KOSGEB'den faydalanabilecekleri teşvik ve hibe destekler ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Akıllarında yer alan projelerinin KOSGEB ile hayata geçirebileceklerini öğrenen gençler geleceğe daha umutla baktıklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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