Düzce’de gençler ve çocuklar bu yaz eğlenceye doyacak

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– Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi bu yaz çocukların yüzlerini güldürecek.

Karnesini alan milyonlarca öğrenci uzun bir tatile “Merhaba” dedi. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi çocuklara yeni rota oluşturmak için kolları sıvadı.

Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi yöneticileri ‘merkezimde bu yaz çocuklarımızın yüzlerimizde tebessüm var’ sloganı ile yaz boyunca sanat, spor, kültürel etkinlik düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı çocukları yapılacak etkinliklere davet etti.

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