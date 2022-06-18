Sınava başlama anonsuyla koştu, merdivenden düşüp hastanelik oldu

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, YKS öncesi okulda tuvalete giden Ayşenur Boz (18), sınava başlama anonsunu duyunca koşarken merdivenden düştü. Başını yere çarpan Boz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Nusrettin Mahallesi'ndeki Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. YKS'ye gireceği sınıfta yerini alan Ayşenur Boz, sınav başlamadan hemen önce lavaboya gitti. Bu sırada okulda sınava başlama anonsu yapıldı. Sınıfa koşarak gitmeye çalışan Boz, merdivenden düşerek başını yere çarptı. Sınav görevlilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, Boz'a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Boz, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-06-18 11:40:37



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