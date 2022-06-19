Düzce'nin tanıtımı yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin kültürel alanlarına gidemeyen vatandaşlar için seyahat acenteleri ile birlikte çalışma başlattı. Bu çerçevede düzenlenen toplantıda, seyahat acentelerinin temsilcilerine bilgilendirmeler yapıldı.

Düzce'nin tanınırlığının arttırılması için başlatılan çalışma çerçevesinde Kadın Emeği Merkezi'nde toplantı yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy ve Gürbüz Saltaş da katıldı. Kentin turizm destinasyonlarının görüşüldüğü toplantıda, seyahat acentelerinin temsilcilerine bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.