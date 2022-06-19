Ailelere verilen destekler sürüyor

– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2022 yılı haziran ayında ailelere verilen maddi destek verilerini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün haziran ayı verilerine göre, 370 çocuk için 615 kişiye 603 bin 23 lira, koruyucu aile hizmetlerinden yararlanan 77 çocuğun 61 ailesine 213 bin 640 lira, evde bakımları yapılan 2 bin 573 kişi için ise 5 milyon 949 bin 837 lira ödeme yapıldı.

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