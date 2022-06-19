Düzce´de Bisiklet Baharı Festivalinde 2 bin 500 kişi pedal çevirdi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 7´ncisi düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı Festivali, 2 bin 500 bisikletinin katılımıyla yapıldı. Bisiklet festivali renkli görüntülere de sahne oldu.

Düzce'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı Festivali'nin bu yıl 7´ncisi yapıldı. Festivale 7'den 70'e tüm bisiklet severler katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 bisikletli, festivalde 12 kilometrelik etapta pedal çevirerek tekrar başlangıç noktası olan Anıtpark meydanına geri döndü.

Bisiklet baharı festivali kapsamında Düzce Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yöresel halk dansları topluluğu Ege bölgesine ait efe oyununu oynayarak bisiklet baharı festivaline katılanlara keyifli anlar yaşattılar. Festival hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Düzce´de coğrafi yapısı ve adı üzerinde düz bir araziye sahip olması nedeniyle 7 yıl önce başlattığımız bisiklet baharı isimli organizasyonu bugün de yapmış bulunuyoruz. Burada ki amacımız gençlerimizin, yaşlılarımızın ve diğer yaş gurubu vatandaşlarımızın hem sağlıklı yaşam hemde ulaşım araçlarını en az kullanmalarını sağlayarak hava kirliliğini biraz da olsun azaltma adına farkındalık sağlamak istiyoruz. Bu yıl 2 bin 500´e yakın kişiyle bisiklet baharının 7'ncisini düzenlemiş bulunuyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-06-19 22:10:59



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