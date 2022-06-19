Düzce Başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesi ile Düzce Başsavcısı Sedat Çelik Kahramanmaraş’a başsavcı olarak atanırken, yerine Yargıtay Savcısı Yasin Emre atandı.



Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi yaz kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik Kahramanmaraş Başsavcılığına atandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Yasin Emre oldu. Kararname ile ayrıca 10 savcı Düzce’ye atanırken Düzce’de görevli 10 cumhuriyet savcısı ise çeşitli yerlere atandı. Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükran Şanlıer Çelik yine Kahramanmaraş’a atandı.

Yaz kararnamesi ile Düzce’de görevli 13 hakim başka yerlere giderken 11 hakim ise Düzce’ye atandı. Akçakoca ile Yığılca Adliyelerine ise 9 hakim ve savcı ataması yapıldı.

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