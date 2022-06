Düzce 7. bisiklet baharında yüzlerce pedal döndü

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bu yıl 7'incisi düzenlenen Bisiklet Baharı Festivali 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kent Meydanı'nda her yaş grubundan vatandaşın katıldığı festival öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın startını verdiği etkinlikte vatandaşlar 11 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi. Yaklaşık 2 bin 500 bisikletlinin katıldığı festivalde bisikletliler 11 kilometrelik etapta pedal çevirerek tekrar başlangıç noktası olan kent meydanına geri döndü. Bisiklet baharı festivali dahilinde Düzce Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren yöresel halk dansları topluluğu Ege bölgesine ait efe oyununu oynayarak bisiklet baharı festivaline katılanlara keyifli anlar yaşattılar.

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Düzce’nin bisiklet kullanıma çok uygun olduğunu belirterek, "Etkinliğimizi başlatalı 7 yıl oldu. Buradaki amacımız 7’den 70’e herkesin sağlığı için hem de kentimizin hava kirliliğini önleme adına her yıl sayıyı artırmak. Hem sağlıklı yaşam hem hava kirliliğini önlemek adına etkinliğimizi önemsiyoruz” dedi.

Ayrıca katılan her 100 bisikletliden birine çekilişle bisiklet hediye edildi. Bisikletseverler bu tür etkinliklerin sayısının artırılmasını istediler.

