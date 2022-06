Okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün isteği doğrultusunda yetişkinlere yönelik açılan okumayazma kursları büyük ilgi görüyor. BELMEK tarafından açılan kurslarda onlarca kursiyer okuma yazma eğitimi alıyor.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı BELMEK, Beyciler Mahallesi’nde okumayazma kursu açarak mahalle halkını sevindirdi. Her yaştan bireyin ilgi gösterdiği kursun grup sayısı ilk haftadan ikiye çıktı.

Haftanın 5 günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde verilen okumayazma kursunda az bilenler ve hiç bilmeyenler ayrı ayrı eğitim görüyor. Mahalledeki kadınlar dersleri olmadığı zaman ev işleriyle ilgilenirken kurs zamanı da azim ve gayretle okuma yazma öğreniyor.



60 yaşından sonra okuma yazma öğreniyor

OkumaYazma kursuna katılan 60 yaşındaki Ferihan Bolat, heyecanla kursun açılmasını beklediğini belirterek, “60 yaşındayım devletimiz 120 saat kurs açmıştı. Ancak 60 saat kursa gidebildim ve biraz öğrendim. Belediyemizden Allah razı olsun yeniden kurs açtı bize. Tekrar öğrenmek geldik, belediyemize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

59 yaşındaki Hanife Pehlivan ise daha önce okuma yazma öğrenme fırsatı bulamadığını ve hayatını kolaylaştıracağı için çok her ders katıldığını belirterek, “ Şimdiye kadar okuma yazma öğrenemedim. Okuma yazma kursu açtıkları için belediyemize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Beyciler Mahalle Konağında açılan BELMEK OkumaYazma kursu eğitmeni Şeyda Karamert, kursa her yaştan kadının katıldığını belirterek, “ Düzce Belediye Belmek okuma yazma kursunda öğretmenlik yapıyorum. Az bilenlerle hiç bilmeyenleri iki grup halinde okuma yazma öğretmeye çalışıyorum. Öğrencilerim çok hevesliler, sabahtan başlayıp devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

