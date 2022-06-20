Düzce Üniversitesi Anaokulu’nda ön kayıt heyecanı başlıyor

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Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitimöğretim çalışmalarını yürüten Düzce Üniversitesi Anaokulu, 20222023 EğitimÖğretim Yılı ön kayıtlarına 20 Haziran 2022 tarihinde başladı.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde 2009 yılında inşa edilen Düzce Üniversitesi Anaokulu’nda kendine güvenen, kendilerini rahat ifade edebilen, sorumluluk alabilen, mutlu, sağlıklı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Anaokulunda, yaşlarına uygun, 3, 4 ve 5 yaş gruplarındaki çocuklara; güvenli ve özgürce eğitim verildiği 20 kişilik sınıflarda; zihinsel gelişimin yanında, duygusal ve fiziksel gelişime yönelik eğitimler de veriliyor. Anaokulu; deneyimli, donanımlı, güçlü kadrosu ve Düzce Üniversitesi desteği sonucunda verdiği eğitimle; ailesine, çevresine ve topluma saygılı, özgüveni yüksek donanımlı bireyler yetiştiriyor.

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