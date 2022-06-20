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Ağaçlardan meyve yemeyin Düzce Belediyesi ağaçları ilaçlayacak

İHA

Ağaçlardan meyve yemeyin Düzce Belediyesi ağaçları ilaçlayacak

– Düzce Belediyesi, Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği’ne karşı ilaçlama yapacak. Yapılan duyuruda 3 gün boyunca ağaçlardan meyve yenmemesi isterdi.
Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele dahilinde ilaçlama yapılıyor. Düzce Belediyesi Bahçeşehir bölgesinde ki ağaçları ilaçlayacak. Belediyeden yapılan duyuruda; “Ekiplerimiz tarafından Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgi mücadele dahilinde ilaçlama yapacak. Yapılan ilaçlama sonrasında bölgede erik, dut, kiraz ağaçlardan 3 gün süreyle meyve yemeyin. Üç günün sonunda da toplanan meyveleri bol su ile yıkanarak tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatine” denildi.

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