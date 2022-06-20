Düzce’de yağmur sokakları göle çevirdi

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Düzce’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sokakları adeta göle çevirdi. Araçlar ve yayalar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarı sonrasında akşam saatlerinde Düzce’de yağış etkisini gösterdi. Kısa süre etkili olan sağanak sokakları adeta göle çevirdi. Düzce Belediyesi ekipleri yaşanabilecek su taşkınlarına karşı harekete geçti.

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