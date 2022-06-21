Yaz tatilini çocuklar TÜGVA etkinlikleri ile değerlendirecek

Düzce’de okulların tatile girmesiyle birlikte TÜGVA Düzce temsilciliği harekete geçti. Çocukları milli ve manevi değerler kazandırmak için yaz okulunu hayata geçirdi.

Karnelerin alınmasıyla birlikte okullar yaz tatiline girdi. Çocukları yaz tatilinde hem eğlenceli aktivitelerle eğitmek hem de milli ve manevi değerler kazandırmak isteyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce temsilciliği harekete geçti. Bu çerçevede Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’nda yaz okulu başlatan yönetim, çocukların daha eğlenceli ve eğitimle geçirmesi için çaba harcayacak. Hafta içi sabahları okulda Kuranı Kerim ve dini eğitimlerin yanı sıra değerler eğitimi ile çocuklara milli ve manevi değerlerin öğretilmesinin amaçlandığı yaz okulu boyunca öğrenciler öğleden sonrada sportif aktiviteler yapacak. Sportif aktivitelerde okçuluk, futbol, basketbol ile eğlenceli vakit geçirecek olan çocuklar ayrıca doğa kamplarıyla doğada yaşam, çevre bilincine de kavuşacaklar.

Yaz okulu ile ilgili olarak açıklama yapan TÜGVA Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu, “TÜGVA Yaz Okulları 81 ilde okulların kapanmasıyla birlikte hayata geçti. Bu sene Düzce’de Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu ve Gümüşova İmam Hatip Ortaokulunda toplam 350 öğrencimiz yaz okullarımıza kayıt yaptırdı. Okullarımız sabah saat 09.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar eğitimlerimiz devam edecek. Bu zaman diliminde çocuklarımıza dini eğitim ve değerler eğitimleri öğleden sonra ise çeşitli sportif faaliyetler yer alacak. Ayrıca çocuklarımız düzenleyeceğimiz kamplarımızda çevre eğitimi ve çevre bilinci kazanacaklar” dedi.

Okullar yaz tatili boyunca hafta içi her gün devam edecek.

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