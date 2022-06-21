Havaya ateş etti yakalandı

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Düzce’de av tüfeği ile havaya rastgele ateş eden şüpheli ruhsatsız tüfeği ile birlikte yakalandı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı bir köyde öğle saatlerinde H.Z.T. isimli şahsın av tüfeği ile rast gele havaya ateş etti. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri havaya ateş edilen ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alınarak H.Z.T.’ye ruhsatsız tüfek bulundurmak suçundan bin 285 TL idari yaptırım karar tutanağı tutuldu.

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