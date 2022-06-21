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22 yıldır mola veren kamyoncuların fotoğraflarını biriktiriyor

DHA

22 yıldır mola veren kamyoncuların fotoğraflarını biriktiriyor


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde lokanta işleten İsmail Uçar, 22 yıldır mola veren kamyoncuların fotoğraflarını biriktiriyor. İş yerinin duvarındaki 'Yolların Ustaları' panosunda yüzlerce kamyon şoförünün fotoğrafı yer alırken, Uçar da dedelerinin fotoğraflarını gören genç sürücülerin duygulandığını söyledi.
İstanbul ile Ankara arasındaki önemli geçiş noktası olan D-100 kara yolu Kaynaşlı geçişinde lokanta işleten İsmail Uçar, kamyoncuların uğrak yeri haline gelen lokantasında şoförlerin fotoğraflarını biriktiriyor. Lokantanın duvarındaki 'Yolların Ustaları' panosunda yüzlerce kamyon sürücüsünün fotoğrafı bulunuyor. Fotoğraflarını panoya asan şoförlerden bazılarının ise isimleri yerine 'Haymanalı', 'Kıvırcık', 'Zalim' ve 'Kibar' gibi lakaplarını yazdığı görüldü. 
'ÖZELLİKLE FOTOĞRAF ASMAYA GELEN OLUYOR'
İsmail Uçar, lokantaya gelerek dedelerinin ve babalarının fotoğraflarını panoda gören genç sürücülerin duygulandığını söyledi. Kamyoncuların duvara fotoğraflarını asmaya başlamasıyla panonun her geçen yıl büyüdüğünü belirten Uçar, "Bu fotoğraflar yaklaşık 22 yıldan bu yana burada var. Buradan gelip geçen kamyoncularımız fotoğraflarını astılar. Bu da bizim için avantaja dönüştü. Burada fotoğrafı asılı olan kamyoncu esnafımızın torunları geliyor, eşi dostu geliyor. Ölmüş olanlar var, yakınları hasret gideriyor. Özellikle buraya fotoğraf asmaya dahi gelen oluyor. Bizim için onur, gelip gördükçe bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Belki dedesinin fotoğrafı dahi olmayan insanlar, gelip burada fotoğrafları bulup, fotoğraflarını çekip gidiyorlar" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ
2022-06-21 09:58:46

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