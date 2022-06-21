Sana emanet bilgi yarışmasını kazanan Oktay ödülünü aldı

– Ensar Vakfı'nın Türkiye geneli çevrimiçi olarak yapmış olduğu 'Sana Emanet Bilgi' Yarışmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye geneli 4 grup olarak toplam 400 öğrenciye 454 bin TL ödül verildi. Düzce Şube başkanı Ahmet Özdemir, “Sana Emanet Bilgi Yarışmasında Düzce’den dereceye giren ve Türkiye 25.’si olan Arsal Anadolu Lisesi öğrencimiz Ertuğrul Oktay’a genel merkez tarafından gönderilen ödülü ile plaketini verdik. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Öğrencilerimizi yetiştiren ve destekleyen velimize, öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz, diyerek Dünya bir alem ve bu alemdeki her bir nimet Sana Emanet” diye konuştu.

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