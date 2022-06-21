Düzce-Zonguldak yolu sel sebebiyle trafiğe kapandı

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebi ile Çayağzı deresi taştı. ZonguldakDüzce yolu trafiğe kapandı.

Düzce’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile DüzceZonguldak yolunda sel meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ile beraber biriken sular Çayağzı deresinde yükselmeye sebep oldu. Yükselme ile birlikte DüzceZonguldak yolunda sel meydana geldi. Sel sebebi ile trafik tamamen durdu. Zonguldak yönüne gitmek isteyenler uzun araç kuyruğu oluştururken, Düzce yönünde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Bölgede ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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