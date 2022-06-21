Sağlık personeline uyum eğitimi Dr. Yılmaz “Ülkemize hep birlikte değer katacağınıza gönülden inanıyorum”

– Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yeni göreve başlayan personellere yönelik kurum içi uyum eğitimleri gerçekleştirildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda eğitim verildi. Eğitim birimi koordinasyonda hastanede uyum sürecini kolaylaştırmak, çalışma motivasyonunu ve hizmet sunumunun kalitesini arttırmak ve iletişim sorunlarının yaşanmasını önlemek amacıyla düzenlendi. Eğitimde personele kurum uyum eğitiminin yanı sıra hasta güvenliği, çalışan hakları ve güvenliği, hasta hakları, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması, iş sağlığı ve çalışan güvenliği, tehlikeli atık ve tıbbi atık yönetimi enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi afet yönetimi ve temel afet bilinci konularında hizmet içi eğitimler yapıldı.

Kurum içi uyum ve oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini bildiren Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, göreve yani başlayan sağlık personellerine yönelik konuşmasında, “Sağlık ailemizin bir ferdi olduğunuzu unutmadan birlik ve beraberlik içerisinde hastanemize, kentimize, bölgemize ve ülkemize hep birlikte değer katacağınıza gönülden inanıyor, sağlık camiamıza hoş geldiniz diyor ve yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

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