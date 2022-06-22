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Motivasyon yükseltmek isteyenlerin ilk tercihi: 'Yoga' Yoga eğitmeni Sanem Şeker: "Yoga, tüm dünyayı etkileyen, tüm insanlara güzel dersler veren harika beden öğretisidir"

İHA

Motivasyon yükseltmek isteyenlerin ilk tercihi: 'Yoga' Yoga eğitmeni Sanem Şeker: "Yoga, tüm dünyayı etkileyen, tüm insanlara güzel dersler veren harika beden öğretisidir"

– Eski bir tarihe sahip olan yoga, fiziksel ve zihinsel iyilik halini artırmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor.
Yoga, Güney Asya ülkesinde sıklıkla yapılan faaliyet olarak biliniyor. İstenilen her yerde yapılabilen yoga, zihni iyileştirme tekniği olarak vatandaşların sıkça başvurduğu aktiviteler arasında yer alıyor. Yoga eğitmeni Sanem Şeker, yoganın insanlara huzur ve sevgi verdiğini belirterek, "Yoga çok keyifli bir öğretidir. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Yoga, gücü gösteren çok keyifli bir öğretidir. Herkesin yoga yapmasını diliyorum. Yogayı seven, isteyen her an her yerde yoga yapabilir. Ne zaman nerede isterseniz her gün yoga yapabilirsiniz. Çünkü yoga birleştirir, bütünleştirir ve sevgi verir" dedi.

Birçok yoga çeşidinin olduğunu belirten Şeker, "Herkesin kendisine ve düzenine uygun bir sürü yoga çeşidi vardır. Hata yoga, ashtanga yoga, vinyasa, hamak yogası, güç yogası gibi bir sürü yoga çeşidi vardır. Erkek, kadın, çocuk tüm insanlar sevgi ile yogayı yapabilir" diye konuştu.

"Tüm dünyayı etkileyen, tüm insanlara güzel dersler veren harika beden öğretisidir"
Küçük yaşlarda yogaya başlamanın önemli olduğunu ifade eden Şeker, "Küçük yaşta bu öğretiyi alan bireyler hem dengeyi, hem gücü ve stresle nasıl baş edebileceklerini öğrenebilirler. Çok keyifli bir şeydir. Yoganın kesinlikle eleştiri hak etmediğini düşünüyorum. Evet bir Hindistan öğretisidir. Ama tüm dünyayı etkileyen, tüm insanlara güzel dersler veren harika beden öğretisidir" şeklinde konuştu.

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