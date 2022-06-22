Filenin altın kızları Bolu’da esmeye devam ediyor

Düzce Voleybol takımı Bolu’da yapılan 2. Lig'e yükselme finallerinde ilk güne galibiyetle başladı. Düzce Voleybol takımı finallerde ilk rakibi Karabük 1870 Safranbolu Belediyespor'u 31 ile geçti.

Düzce’de oynanan kadınlar Bölgesel Voleybol liginde şampiyon olarak final grubuna yükselen Düzce Voleybol takımı Bolu’da oynadığı final grubu ilk maçında Karabük 1870 Safranbolu Belediyespor’u 31 yendi.

İlk gün maçları sonunda kadınlar ikinci voleybol ligine yükselme yolunda emin adımlarla ilerleyen Düzce Voleybol, final grubundaki ikinci maçını Bolu Karaçayır Spor Salonunda Eskişehir DSİ Bentspor ile oynayacak. Grubundaki son maçını 23 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te Sakarya Adaspor ile yapacak. Grup birincisi olan takım Kadınlar 2. Ligi'ne yükselecek.

Düzce Voleybol Takımı Bolu’da devam eden 2. Lig yükselme finallerinde güçlü rakipleri ile karşılaşacak. Eskişehir DSİ Bentspor, Karabük 1870 Safranbolu Belediyesi ve Sakarya Adaspor gibi güçlü rakipleri arasından 2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Düzce Voleybol, finallerden lider olarak çıkması durumunda gelecek sezon Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.