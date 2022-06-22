Düzce Üniversitesi yükselişte

Times Higher Education tarafından yayınlanan Asya Üniversite Sıralamaları’nda Düzce Üniversitesi, yine uluslararası bir başarıya imza attı.

Asya Üniversite sıralamalarında bir önceki dönemde 401+ sıralamasında yer alan Düzce Üniversitesi, katma değerli bilimsel çalışmalarının haklı bir sonucu olarak 100 basamak yükselişle 301350 bandında yer alma başarısı gösterdi. Geçen yıl ülkemizdeki üniversiteler arasında 28. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 18. sırada bulunan Düzce Üniversitesi bu yıl, ülkemizdeki üniversiteler arasında 13. ve devlet üniversiteleri arasındaysa 8. sırada yer alarak zirve yolculuğundaki başarısını sürdürdü.

Daha önce Dünya Üniversite sıralaması 2022’de Mühendislik kategorisinde, Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında birinci olan Düzce Üniversitesi, son dönemde yayınlanan Gelişmekte Olan Ekonomiler 2022 Üniversite Sıralamasında da 100 basamak birden yükselme başarısı göstermiş, 2022 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında da dikkat çekici başarılarla adından söz ettirmişti. Bu kez Asya kıtasına yönelik yapılan sıralamada da yükselişine devam eden Düzce Üniversitesi, istikrarlı başarılarıyla dünya üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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