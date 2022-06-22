Gençlerin iyilik hali güçlendirilecek

– Düzce’de intihar olaylarının önlenmesi ve bu alanda yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Müdürlüğü koordinasyonunda 2022 yılının ilk İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı dahilinde, Düzce’de intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması, önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Gençlik özel gündemi ile toplantı gerçekleşti. Toplantıda, gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik dayanıklılığının artırılması amacıyla ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde yapılacak olan farkındalık ve önleme çalışmaları ele alındı. Öncelikli olarak Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin iyilik halini güçlendirmek amacıyla ortak bir çalışma planı oluşturulması kararı alınarak intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

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