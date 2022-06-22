Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kesim yapılacak olan yerlere yönelik denetim gerçekleştiriyor. Denetimler Kurban Bayramına kadar aralıksız olarak devam edecek.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilgili valilik birimleriyle birlikte kurban kesimi yapılacak olan alanlara yönelik denetim ve incelemelerde bulundu. Özel kurban kesim yerlerini tek tek inceleyen ekipler, kesim alanlarını en ince ayrıntısına kadar denetliyor. Düzce Belediyesi Zabıta ile Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yanı sıra; Düzce Müftülüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğünden oluşan denetim ekibi, şehir merkezinde yaklaşık 90 özel kurban kesim yerinde incelemelerde bulunmak için çalışmaya başladı.

Denetim ekibi, özel kurban kesim yerlerini tek tek dolaşarak kesimhane sahiplerine Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun tebliğini ileterek, kasaplık belgesi olmayanların kesim yapamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden gelen veteriner hekimler de hayvanların küpelerine bakarak kurbanlıkların sağlıklı olup olmadığını inceliyor. Zabıta ekipleri ise kontrollerden sonra uygunluk belgesini almaya hak kazanacaklarını hatırlatarak bu yıl uygunluk belgesini il müftülüğünden alacaklarını kesim yeri sahiplerine bildiriyor.

Kurban kesim yerlerinde kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlarda gerekli denetimler yapılıyor. Ekipler, ayrıca kurbanlıkların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de inceleyerek, denetimlerde görülen eksiklerin giderilmesi için ilgililere uyarılarda bulunmayı da ihmal etmiyor.

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