Okulların elektrik hatları kontrol ediliyor

– Düzce’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların elektrik kontrollerine başlandı. Kontrollerde herhangi bir sorun ile karşılaşılırsa yenileme yapılacak.

Düzce’de yaz tatilinin başlaması ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü periyodik bakım ekipleri de çalışmalarına başladı. Tüm okulları tek tek ziyaret ederek okulların elektriksel sorunlarını inceleyecek ekiplerin ilk ziyareti İbrahim Hoşver İlkokulu oldu. Çilimli’de ki okulun tüm elektrik hatlarını tek tek kontrol eden ekip, okulda ki elektrik hatlarında da düzenleme gerçekleştirdi.

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