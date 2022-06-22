Gençleri zehirleyecekti, otobüste yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları çerçevesinde, Kırşehir’e 250 gram uyuşturucu madde getiren şahıs otobüste yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı çalışma ile Kırşehir’e uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yakalandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Kırşehir’e seyahat eden H.R. isimli şahıs, Düzce’de ki dinlenme tesisinde üst araması sonucunda 250 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şahıs gözaltına alınarak karakola götürülürken adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.