Öğretmenler yangın eğitimi aldı

– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekibi, yangın farkındalık eğitimi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde öğretmenlerden kurulu arama kurtarma ekipleri oluşturdu. Düzce’de de bir çok okulda yönetici olarak görev alan öğretmenler arama kurtarma ekibi kurdu. Düzce AKUB ekibinin eğitimleri de Düzce AFAD tarafından verilmeye devam ediliyor. Daha önce çeşitli eğitimler alan, doğal alanda arama kurtarma çalışmaları ve kamp yapan AKUB ekibi son olarak araç yangınlarında farkındalık eğitimine girdi.

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