Minikler başarı belgelerine kavuştu

– Düzce'de Rıfat Çınar 46 yaş grubu Kur'an Kursu ve Cumayeri Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

Cumayeri Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Rüstem Can, Cumayeri İlçe Müftüsü Mehmet Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Yıldız, protokol üyeleri, Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Rüstem Can, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2014 yılından itibaren resmi olarak başlatmış olduğu 46 yaş Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Bu kurslarımız sayesinde çocuklarımız Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ile milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmekte ve yüce kitabımız Kur’anı Kerim ile erken yaşta buluşmaktadır. Cenabıhak bu duygu ve düşünceler ile çocuklarımızı yetiştirmeyi cümlemize nasip etsin. Eğitim öğretim dönemini tamamına erdiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, onları yetiştiren öğreticilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Program sonunda öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

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