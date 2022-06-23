Müftüler toplantısında konu yaz kursları oldu

– Düzce'de görev yapan müftüler, Akçakoca'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda yaz kursları görüşüldü.

“2022 yılı Haziran ayı İlçe Müftüleri Aylık Mutat Toplantısı” Müftü Rüstem Can başkanlığında ilçe müftülerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasında yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıya bu ay Akçakoca İlçe Müftülüğü ev sahipliği yaptı. Düzenlenen toplantıda ilk olarak yaklaşan yaz tatili nedeniyle il ve ilçelerde düzenlenmesi planlanan yaz kurslarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçelerde yürütülmesi amacıyla gönderilen talimatlar mütalaa edildi. Toplantı il ve ilçe müftülüklerince mahallinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı, talep, değerlendirme ve istişarelerin ardından sona erdi.

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