Şehir mezarlığı genişletildi Kabristanda 10 dönüm alan daha açıldı

Düzce Belediyesi, şehir mezarlığının genişletilmesi dahilinde kamulaştırdığı 10 dönümlük alan üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü kabristan içerisindeki yolların bölünme işlemlerinin yanı sıra ağaç ve çiçek dikim alanlarını da oluşturuyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün isteği doğrultusunda şehir mezarlığı kente yakışır hale getiriliyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğünün koordinasyonu ile bir süre önce şehir mezarlığında detaylı bir bakım onarım çalışması başlatan ekipler kamulaştırılan 10 dönümlük yeni alana yönelik de düzenlemelere başladı.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü, 10 dönümlük alan üzerinde aile parselleri ve sıra mezar yerlerinin hazırlanmasını sağlarken, aynı zamanda oluşturulan ada ve parsellerde yolların bölünme işlemlerini yapıyor.



Üst ve alt yapı çalışmaları aynı doğrultuda sürüyor

Söz konusu alana yönelik plan içerisinde bulunan geniş yolların kenarlarına ağaç ve çiçek dikim alanlarını oluşturmayı ihmal etmeyen müdürlük ekipleri, aile parsellerinin sınırlarını bordür ile çeviriyor. Aynı şekilde, araç ve yaya yollarına kilit parke ve bordür işlemi uygulamasını da gerçekleştiren ekipler, aydınlatma ve çeşme suyu hatları için alt yapı çalışmalarının da eş değer doğrultuda yürütülmesine katkı sağlıyor.

Genişletilen bölgede alt ve üst yapı çalışmaların tüm hızıyla devam ederken Kurban Bayramı sonrasında Mezarlık İşleri Müdürlüğü aile parsellerine yönelik başvuruları almaya başlayacak.

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