Düzce'nin sağlık kadrosu büyüyor

Düzce’ye 8’i uzman olmak üzere 10 hekim kadrosu açıldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Göğüs Hastalıkları alanlarındaki uzman tabip eksiği giderildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir 10 hekim kadrosu açıldığını duyurdu.

Milletvekili Keşir, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Göğüs Hastalıkları alanlarında 3 uzman hekim, Akçakoca Devlet Hastanesi’ne Göz Hastalıkları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanlarında 2 uzman hekim, Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve Yığılca İlçe Devlet Hastanesi’ne 2 Uzman Aile Hekimi, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 Uzman Aile Hekimi ve Akçakoca Devlet Hastanesi 2 hekim kadrosunun verildiğini açıkladı.

Ayşe Keşir, çocuk ve kadın hastalıkları branşlarındaki eksiğin karşılanacak olmasının sevindirici olduğunu belirterek “Hemşerilerimizin ilçelerinde yerinde sağlık hizmeti alması için çalışıyoruz. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim” dedi.

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