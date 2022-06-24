Hematoloji günübirlik tedavi ünitesi hizmete girdi

Düzce Üniversitesi Hastanesi dahiliye kliniği bünyesinde hematoloji gündüz tedavi ünitesi hizmete faaliyetine başladı.

Dahiliye Kliniği’nde ayaktan tedavi gören hastalara hastane şartlarında uygulanması gereken demir, özellikli serumlar, kan ve kan ürünleri transfüzyonu gibi tedavileri ve yüksek kan düzeyleri olan hastalarda kan boşaltılması işlemleri, yeni açılan Hematoloji Gündüz Tedavi Ünitesinde gerçekleştirilmeye başlandı.

Hastaların daha hızlı ve konforlu bir şekilde tedavi edilmeleri amacıyla düzenlenen üniteyle; yataklı servislerin hasta yoğunluğu, hastaların hastanede kalma süresi ve enfeksiyon riskinin azaltılması sağlandı. Açılan ünite ile tedaviler ve işlemler sırasında gelişebilecek çeşitli reaksiyonlara karşı donanımlı bir ortam ve yakın gözetimin sağlanabildiğini ifade eden Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Birgül Öneç, yedi tedavi koltuğunun bulunduğu Gündüz Tedavi Ünitesi’nde hastaların, uzman sağlık personellerinin kontrolünde tedavilerini alarak kısa sürede tabucu olabildiğini belirtti.

Ünitenin özellikle belli aralıklarla ancak sürekli olarak kan transfüzyonu ya da boşaltılması ihtiyacı olan Hematoloji hastaları ve periyodik olarak tedavi alan Dahiliye hastaları açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığına dikkat çeken Birgül Öneç, Hematoloji ya da ilgili Dahiliye Polikliniği’nden tedavinin düzenlenmesinin ardından aynı gün içinde tedavilerin verildiğini dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, tedavi olan hastaları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

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