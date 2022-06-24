Düzce Voleybol ikinci ligde

Düzce Voleybol Kadın Takımı, yükselme finallerinde son maçını da 20'dan 32 kazarak ikinci lige adını yazdırdı.
Bolu’da 2. lige yükselme finallerinde oynadığı 3 maçını da kazanan Düzce Voleybol Takımı, namağlup olarak ikinci lige yükseldi. Bolu’da oynanan final maçlarında güçlü rakipleri Karabük Safranbolu'yu 31, Eskişehir DSİ’yi 30'la geçen Düzce Voleybol Kadın Takımı, son maçında da Sakarya Adaspor’u 20 geriye düştüğü setlerde 32 mağlup etti.
Yükselme grubu final maçlarında hiç mağlubiyet almayan Düzce Voleybol, oynadığı başarılı maçların ardından Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi.
6 aylık süreçte gelen başarı hem Düzceli voleybolseverleri hem de takıma büyük sevinç yaşattı.
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