Antik tiyatroya hayran kalacaklar

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’yı Konuralp bölgesinde Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosunda ağırladı. Antik Tiyatroyu ilk defa ziyaret etme fırsatı bulan Yazgı, tiyatroyu görenlerin hayran kalacağını kaydetti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Başkan Özlü’nün misafiri olarak geldiği Düzce’de Antik Tiyatroyu yakından inceleme imkanı buldu. Tiyatronun tüm bölümlerini gezen Yazgı, Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosunu ‘muhteşem’ olarak nitelendirdi.

Antik Tiyatroyu ilk defa gördüğünü ve yapılan çalışmalardan dolayı hayretler içinde kaldığını söyleyen Gökhan Yazgı, “Başkanımızın destekleriyle birlikte çok farklı ve şu ana kadar gördüğüm en güzel kazı alanlarından bir tanesi olmuş. Bu çalışma, Belediye Başkanımızın kendi kişisel gayreti ve arkeoloji ile kültüre gösterdiği değerin göstergesidir. Bakanlığımız ile birlikte belediyemiz yeni bir çalışma programı oluşturacak. Karadeniz’in en güzel antik tiyatrosunu sanat ve kültürseverlerin bir merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Ankaraİstanbul aksında kültürseverlerin bu güzelliği tatmasını istiyoruz” dedi.



"Her şehirde bulunabilecek tiyatro değil"

“Kültür Bakanlığı olarak elimizden geleni yaparak burayı en kısa sürede ziyaretçilerimizin beğenisine sunmak için belediye başkanımız ile birlikte motive olduk” diyen Yazgı, “Hem kazı hem de restorasyon çalışması yaparak bu antik tiyatroyu gün yüzüne çıkartacağız. Böyle bir antik tiyatro her şehirde bulunabilecek bir tiyatro değil. Bu ölçekte bir antik tiyatro bir elin parmaklarından fazla değildir. Hem şehir merkezinde olup hem de bu kadar görünür halde ve restorasyonu yapıldığında kültür sanat merkezi olabilecek ender yerlerden bir tanesidir” ifadelerinde bulundu.



Kazı ekibi konserde ön sırada yer alacak

Gökhan Yazgı, Konuralp’te bulunan Antik Tiyatronun Ankara ve İstanbul’un ortasında olması ve rahat ulaşım avantajının önemli olduğuna değinerek, “Sanat ve kültürseverlerin burayı gördüklerinde aşık olacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Özlü, ilgili birim müdürleri ile birlikte tiyatroda yapılan çalışmaları Yazgı’ya aktarırken kazı çalışanlarıyla da sohbet etti. Antik Tiyatroda yapılacak ilk konsere de kazı çalışmalarını yapanların ön sırada yer alacakları kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.