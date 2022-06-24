Asar projesi ile kentin çehresi değişecek

– Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan "Asar Deresi ve Çevresi Projesi" ihale edilmesi kentte heyecan uyandırdı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün titizlikle üzerinde durduğu projenin hayata geçmesi ile birlikte şehrin çehresini değişecek.

Düzce Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Asar Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin ilk etap ihalesini yapması şehirde heyecan uyandırdı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve geldiği günden itibaren üzerinde titizlikle durduğu, birçok inceleme ve simülasyonların yapıldığı Asar Deresi ve çevresinin daha modern, daha estetik ve cazibe merkezi haline getirilmesi için geri sayım başladı.



Düzce yıldız gibi parlayacak

"Şehrin gerdanlığı" olarak tanımlanan ve kenti ikiye bölen Asar Deresi’nin konumu avantaja çevirecek. Detaylı çalışmaların ardından 3 etap olarak yapılması kararlaştırılan projenin ilk etabının tamamlanmasının ardından Düzce’nin çehresi değişecek. Asar Deresi ve çevresinin, Gösterişli OtelKüçüksu Köprüsü, Küçüksu Köprüsü Şaguç Köprüsü ve Şaguç KöprüsüFilm Platosu olarak 3 bölüme ayrılan projenin tamamlanmasının ardından Düzce bölgede yıldız gibi parlayacak.



Avrupai kent olacağız

Asar Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin Düzce’nin prestijini artıracağını ve şehrin görüntüsünün tamamen değişeceğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Dünyada birçok ülkeyi gezdim, ülkemde de gitmediğim birkaç il kaldı. Düzce kadar güzel ve her alanda avantajı olan bir il yok. Bu avantajlardan biri de Asar Deremiz. Asar’ı ve çevresini titizlikle yaptığımız projemizle herkesin gıpta ile baktığı, gurur duyduğu bir bölge haline getireceğiz. Kentimizi, Avrupai kentlerde gördüğümüz o içinden nehir geçen estetik görünümlü şehirlerden biri haline getireceğiz” ifadelerinde bulundu. Asar Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin tamamlanmasının ardından Düzce turizm alanında da önemli bir adım atmış olacak.

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