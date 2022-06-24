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Kesime giden atları, zabıta kurtardı 10 yılkı atı sahiplendirilecek

İHA

Kesime giden atları, zabıta kurtardı 10 yılkı atı sahiplendirilecek

– Düzce'nin Darıcı Mahallesinde at kesimi yapılacağına dair ihbar gelmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 adet yılkı atı kesilmeden kurtarılarak Düzce Belediyesi yedieminine teslim edildi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı, at kesimi yapılacağını yönelik ihbar üzerine harekete geçerek ortaklaşa operasyon düzenledi. Atlarla ilgili ihbarın gelmesinin ardından gece yarısı harekete geçen ekipler, Darıcı Mahallesindeki noktaya baskın yaparak atları kurtardı. Kurtarılan atlar, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yediemin olarak belirlediği eski barınağa getirildi. Burada belediye ekiplerince beslenen yılkı atlarının sahiplendirilmesi için çalışma başlatıldı.

“10 yılkı atı kurtarıldı”
Operasyon ile ilgili Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile birlikte koordinasyon kurduk. Ortaklaşa bir operasyonla görevi icra gerçekleştirerek 10 adet yılkı atının kesileceğini tespit ettik. Atları kesilmekten kurtardık, şuanda güvenli alandalar. İl Tarım Müdürlüğü ve Belediyemiz ile birlikte atları sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Gittiğimiz yerde kesim için sistem de vardı. Kesimden kurtarılan atları, Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün yediemin olarak tespit ettiği eski barınağa getirdik. Sahiplendirilmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

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