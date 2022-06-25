Yurdun bahçesini öğrenciler çiçeklendirdi

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– Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda öğrenciler, yurdun bahçesini çiçeklendirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Raziye Begüm Sultan Yurt Müdürlüğü’nde ikamet eden öğrenciler, yurt bahçesinde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Gençlerin eli değdiği hobi bahçesinin ardından rengarenk çiçekler torakla buluşturuldu. Yurdun bahçesi ise farklı bir güzelliğe kavuştu.

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