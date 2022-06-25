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Yeşilçam Köyü camii açıldı

İHA

– Düzce İl Müftülüğü koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Yeşilçam Köyü Camii, dualarla ibadete açıldı.

Yeşilçam Köyü camii açıldı

– Düzce İl Müftülüğü koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Yeşilçam Köyü Camii, dualarla ibadete açıldı.
Düzce İl Müftülüğünce düzenlenen törene İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Yeşilçam Köyü Muhtarı Ali Kahraman, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Yeşilçam Mahallesi Muhtarı Ali Kahraman selamlama konuşması yaptı. Protokol tarafından gerçekleştirilen kurdele kesiminin ardından Yeşilçam Camii İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya’nın yaptığı dua ile cami ibadete açıldı. Program öğlen namazı öncesinde camii içinde yapılan Kur’an ziyafeti ve namaz sonrasında cemaate sunulan ikram ile son buldu.

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