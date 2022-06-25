Dağ çileği projesi yaygınlaştırılacak

– Düzce İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile oluşturulan dağ çileği bahçesinin ilk çilekleri toplandı. Dağ çileği projesi ise il genelinde yaygınlaştırılacak.

Düzce’de dağ çileği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi başlatıldı. Düzce İl Özel İdaresi ile Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün işbirliği ile Düzce’de dağ çileği bahçesi yapıldı. 5 dönüm arazi üzerine damlama su sistemi ile yapılan bahçede ilk çilekler toplandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali yardımcısı Yakup Tatoğlu ile birlikte projenin bahçesinde çilek hasadına katılıp incelemelerde bulundu. Projenin yaygınlaştırılması için çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Vali Atay, projeye destek verenlere teşekkürlerini iletti.

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