Kurbanlıklar pazara indi sıkı pazarlıklar başladı Kurban pazarında hareketlilik başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurbanlıklar pazara indi sıkı pazarlıklar başladı Kurban pazarında hareketlilik başladı

İHA

Kurbanlıklar pazara indi sıkı pazarlıklar başladı Kurban pazarında hareketlilik başladı

– Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Düzce’de kurbanlıklar pazara indi. kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı.
Kurban Bayramı'na 15 gün kala Düzce’de kurban pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurbanlıklarını pazara getirerek alıcı bekleyenler kurbanlıklarını pazara getirerek alıcılarını beklemeye başladı. Büyükbaş hayvanların alıcısını beklediği kurban pazarında, bayramda kurban kesmek isteyenlerin beğenisine sunuluyor. Ancak geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşanan kurbanlık fiyatları alıcıların bütçesini zorluyor.
Büyük hareketliliğin yaşandığı kurban pazarında gelenek haline gelen sıkı pazarlıklarda yapılıyor. Pandemi sürecinde yasak olan el ele tutularak yapılan pazarlıklar normalleşme ile birlikte bu bayramda yapılıyor. Alıcılar ile satıcıların sıkı pazarlığında aracı olanların verdiği fiyatları zaman zaman beğenmeyen kurban satıcıları arasında küçük çaplı gerilimlerin yaşanmasına da neden olurken fiyatlar konusunda hem alıcılar hem de satıcılar zorluk yaşıyor.

Hisse fiyatları cep yakıyor
Kurbanlık almak için pazara gelen Halil Basmacıoğlu; “Biz arkadaşlarla almak için kurbana bakıyoruz. Çok Pahalı. Piyasalar çok yüksek olduğu için alamıyoruz. İnekler hisse başı 400 TL’den başlıyor, düveler 500 T’ye çıkıyor. Eski para ile 5 milyar6 milyar ile 8 milyara kadar çıkıyor. Vatandaşın almaya ekonomisi yetmiyor” dedi.

“Kurbanlık satışlarında geçen yıla göre düşüş var”
Kurbanlıklarını satmaya pazara getiren Yahya Çizmeci ise “Biz satıcıyız. İlk haftalarda durgundu ancak son haftalarda açılmaya başladı. Millet pazara inmeye başladı. Bir danam 700 kilogram civarında Biz buna 38 bin TL istiyoruz. Fiyatlar alıcılara yüksek geliyor ama maliyetler yüksek. Akaryakıt, yem pahalı o yüzden bizde ucuza veremiyoruz. O nedenle piyasa hep yukarı gidiyor. Geçen yıllara göre düşüş var. Geçen yıl maliyetler düşüktü. Bu sene maliyetler yüksek olduğu için alım gücü yok. Yem 350 TL oldu, 400 TL’ye dayanmaya başladı. Bu şartlarda ben hayvanlarımı nasıl ucuza vereyim. Buradaki hayvanlarımın eti 6 bin TL’den aşağı değil. Asgari ücret 4 bin 250 TL, et 6 bin TL. insanlar alamaz ki. Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.

“Bırakıp kaçtı”
Yapılan sıkı pazarlıklarda istediği fiyattan kurbanına alıcı bulamayan Mehmet Köprülü ise, alıcıların istedikleri fiyatları yüksek bulduğu için kaçtığını belirterek şunları söyledi:
“Biz kurbanımıza 55 bin TL istedik. Alıcı ise 46 bin TL verdi. Aracılarda 53 bin TL dedi. İnmeyince alıcı kaçtı. Kurbanlık fiyatları ucuz. Çünkü yem fiyatları pahalı. Yemi, silajı, samanı var. Samanın tonunu 2 bin 500 TL’ye alıyoruz. Hayvan fiyatları da pahalı. Kiloya vurduğunda 6 bin TL’ye geliyor. Alıcılarda şikayetçi bu durumdan. Hayat pahalılığı çok. 1 Litre mazot 30 TL’yse her şeye zaman geliyor. Her Allah’ın günü zam geliyor. Gelen zamlarda kurban fiyatlarını etkiliyor. Geçen sene bir dana 15 bin TL’ydi. Bu sene 30 bin TL oldu. Yarı yarıya üstüne zam gelmiş. Çünkü yem çok pahalı. Bir hayvan günde 12 Kilogram yem yiyor. O sebeple kurban fiyatları çok pahalı.”
Kurban pazarının ilk haftaları olması nedeniyle yaşanan alışverişlerde yaşanan durgunluğun gelecek günlerde hareketlenmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amerikan beyaz kelebek ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Amerikan beyaz kelebek ile mücadele sürüyor
Ormanlarda Gal arısı ile mücadeleye devam
YEREL HABERLER Ormanlarda Gal arısı ile mücadeleye devam
Polisten üniversite bölgesinde denetim
YEREL HABERLER Polisten üniversite bölgesinde denetim
Başsavcı Çelik’ten veda ziyareti
YEREL HABERLER Başsavcı Çelik’ten veda ziyareti
Çocuk gülerse dünya güler
YEREL HABERLER Çocuk gülerse dünya güler
Dağ çileği projesi yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Dağ çileği projesi yaygınlaştırılacak
Düzce, yangınlar için hazır
YEREL HABERLER Düzce, yangınlar için hazır
Akçakoca’ya yapılan otel incelendi
YEREL HABERLER Akçakoca’ya yapılan otel incelendi
Gümüşova OSB’nin son durumu görüşüldü
YEREL HABERLER Gümüşova OSB’nin son durumu görüşüldü
112 bu sefer yaşlılara anlatıldı
YEREL HABERLER 112 bu sefer yaşlılara anlatıldı
Yeşilçam Köyü camii açıldı
YEREL HABERLER Yeşilçam Köyü camii açıldı
Yurdun bahçesini öğrenciler çiçeklendirdi
YEREL HABERLER Yurdun bahçesini öğrenciler çiçeklendirdi
Başkan Keskin Cumayeri’nde vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Keskin Cumayeri’nde vatandaşları dinledi
Bin 375 kişiye iş bulundu
YEREL HABERLER Bin 375 kişiye iş bulundu
Düzce'de 10 at kurtarıldı; kesim düzeneği olan binanın sahibi gözaltında
YEREL HABERLER Düzce'de 10 at kurtarıldı; kesim düzeneği olan ...
Kesime giden atları, zabıta kurtardı 10 yılkı atı sahiplendirilecek
YEREL HABERLER Kesime giden atları, zabıta kurtardı 10 yılkı atı ...
Düzce stadyumu bağlantı yolu üzerine yapılacak
YEREL HABERLER Düzce stadyumu bağlantı yolu üzerine yapılacak
Asar projesi ile kentin çehresi değişecek
YEREL HABERLER Asar projesi ile kentin çehresi değişecek
Antik tiyatroya hayran kalacaklar
YEREL HABERLER Antik tiyatroya hayran kalacaklar
Bu su ‘şifa’ dağıtıyor Böbrek taşı, tansiyon ve şeker hastalarına ‘şifalı su’ Böbrek taşının düştüğünü söyleyen Sevim Çetinoğlu: “Daha önce taş sorunu vardı, Allah’a şükür kurtulduk”
YEREL HABERLER Bu su ‘şifa’ dağıtıyor Böbrek taşı, tansiyon ve şeker ...
Düzce Voleybol ikinci ligde
YEREL HABERLER Düzce Voleybol ikinci ligde
Kimlik sorgusunda ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kimlik sorgusunda ortaya çıktı
Sağlık Müdürlüğünden hayat kurtaran eğitim
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğünden hayat kurtaran eğitim
Düzce’ye yeşil OSB için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Düzce’ye yeşil OSB için imzalar atıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.