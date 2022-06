Kurbanlıklar pazara indi sıkı pazarlıklar başladı Kurban pazarında hareketlilik başladı

– Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Düzce’de kurbanlıklar pazara indi. kurban pazarında sıkı pazarlıklar başladı.

Kurban Bayramı'na 15 gün kala Düzce’de kurban pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurbanlıklarını pazara getirerek alıcı bekleyenler kurbanlıklarını pazara getirerek alıcılarını beklemeye başladı. Büyükbaş hayvanların alıcısını beklediği kurban pazarında, bayramda kurban kesmek isteyenlerin beğenisine sunuluyor. Ancak geçen yıla göre yüzde 50 artış yaşanan kurbanlık fiyatları alıcıların bütçesini zorluyor.

Büyük hareketliliğin yaşandığı kurban pazarında gelenek haline gelen sıkı pazarlıklarda yapılıyor. Pandemi sürecinde yasak olan el ele tutularak yapılan pazarlıklar normalleşme ile birlikte bu bayramda yapılıyor. Alıcılar ile satıcıların sıkı pazarlığında aracı olanların verdiği fiyatları zaman zaman beğenmeyen kurban satıcıları arasında küçük çaplı gerilimlerin yaşanmasına da neden olurken fiyatlar konusunda hem alıcılar hem de satıcılar zorluk yaşıyor.



Hisse fiyatları cep yakıyor

Kurbanlık almak için pazara gelen Halil Basmacıoğlu; “Biz arkadaşlarla almak için kurbana bakıyoruz. Çok Pahalı. Piyasalar çok yüksek olduğu için alamıyoruz. İnekler hisse başı 400 TL’den başlıyor, düveler 500 T’ye çıkıyor. Eski para ile 5 milyar6 milyar ile 8 milyara kadar çıkıyor. Vatandaşın almaya ekonomisi yetmiyor” dedi.



“Kurbanlık satışlarında geçen yıla göre düşüş var”

Kurbanlıklarını satmaya pazara getiren Yahya Çizmeci ise “Biz satıcıyız. İlk haftalarda durgundu ancak son haftalarda açılmaya başladı. Millet pazara inmeye başladı. Bir danam 700 kilogram civarında Biz buna 38 bin TL istiyoruz. Fiyatlar alıcılara yüksek geliyor ama maliyetler yüksek. Akaryakıt, yem pahalı o yüzden bizde ucuza veremiyoruz. O nedenle piyasa hep yukarı gidiyor. Geçen yıllara göre düşüş var. Geçen yıl maliyetler düşüktü. Bu sene maliyetler yüksek olduğu için alım gücü yok. Yem 350 TL oldu, 400 TL’ye dayanmaya başladı. Bu şartlarda ben hayvanlarımı nasıl ucuza vereyim. Buradaki hayvanlarımın eti 6 bin TL’den aşağı değil. Asgari ücret 4 bin 250 TL, et 6 bin TL. insanlar alamaz ki. Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.



“Bırakıp kaçtı”

Yapılan sıkı pazarlıklarda istediği fiyattan kurbanına alıcı bulamayan Mehmet Köprülü ise, alıcıların istedikleri fiyatları yüksek bulduğu için kaçtığını belirterek şunları söyledi:

“Biz kurbanımıza 55 bin TL istedik. Alıcı ise 46 bin TL verdi. Aracılarda 53 bin TL dedi. İnmeyince alıcı kaçtı. Kurbanlık fiyatları ucuz. Çünkü yem fiyatları pahalı. Yemi, silajı, samanı var. Samanın tonunu 2 bin 500 TL’ye alıyoruz. Hayvan fiyatları da pahalı. Kiloya vurduğunda 6 bin TL’ye geliyor. Alıcılarda şikayetçi bu durumdan. Hayat pahalılığı çok. 1 Litre mazot 30 TL’yse her şeye zaman geliyor. Her Allah’ın günü zam geliyor. Gelen zamlarda kurban fiyatlarını etkiliyor. Geçen sene bir dana 15 bin TL’ydi. Bu sene 30 bin TL oldu. Yarı yarıya üstüne zam gelmiş. Çünkü yem çok pahalı. Bir hayvan günde 12 Kilogram yem yiyor. O sebeple kurban fiyatları çok pahalı.”

Kurban pazarının ilk haftaları olması nedeniyle yaşanan alışverişlerde yaşanan durgunluğun gelecek günlerde hareketlenmesi bekleniyor.

