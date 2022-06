Atları kesmek için Samsun’dan Düzce’ye getirdi

– Samsun'dan Düzce'ye getirilen atlar, jandarma ekipleri sayesinde kesilmekten kurtarıldı. Şahsın ahır, ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce il Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre Koruma, JASAT, İstihbarat ve KOM şubesi ekipleri Darıca Mahallesi'nde ikamet eden R.L.'nin Samsun’dan Düzce’ye at getirerek kesim yapacağı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ev, ahır, eklentileri ile aracında uyuşturucu madde köpek unsuru ile yapılan aramada; 10 adet at, 15 kök kenevir, 24 gram kubar esrar, 6 adet yeşil reçeteli ilaç, 105 gram kenevir tohumu, 6 adet kasap bıçağı ve 1 adet eye, 10 kiloluk poşet, kova dolusu hayvan asmak için kullanılan kanca, 1 adet motorlu testere ele geçirildi.

Ele geçirilen 10 adet at Düzce Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Atların Samsun'dan Düzce'ye naklinde kullanılan araç, yedi emin otoparkına çekilirken, şüpheli R.L. ve Y.L. adli makamlara sevk edildi. Firari Y.M.’yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

