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Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu

İHA

– Düzce'de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Haber alınamayan şahıslar araçları ile çamura saplanmış halde bulundu

– Düzce’de haber alınamayan iki şahıs, araçları ile çamura saplanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Gölyaka ilçesi Güzeldere Köyü Balıklı Yaylası istikametinde bir araç ile seyir halinde olan M.O. ve A.Ö.’den haber alınamadığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan arama çalışmasında, gece saat 03.00 sıralarında Dereyaylası mevkiinde şahısların kontrolündeki aracı çamura saplanmış halde bulundu.
Sağlık durumları iyi olan şahıslar jandarma tarafından kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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