Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'de "Kardeşimin Dolabı" projesi çerçevesinde toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışlandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi tarafından "Kardeşimin Dolabı" projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde öğrenciler, giymedikleri kıyafetlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışladı. Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bağışladığı kıyafetler paketlenerek, ilgili kuruma teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.