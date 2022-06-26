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Muhteşem gösteri ayakta alkışlandı Şıble Halk Dansları Topluluğundan büyüleyen gösteri

İHA

Muhteşem gösteri ayakta alkışlandı Şıble Halk Dansları Topluluğundan büyüleyen gösteri

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Şıble Halk Dansları Topluluğu tarafından hazırlanan "Bir Kafkasya HikayesiBaşlangıç" adlı gösteri Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bir Kafkasya HikayesiBaşlangıç" adlı gösteri için Düzce'ye gelen Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Şıble Halk Dansları Topluluğu üyeleri ile buluştu. Düzce Adige Kültür Derneği üyeleri ve Şıble Halk Dansları Topluluğunu Mutfak Sanatları Merkezinde ağırlayan Başkan Özlü, gösteri öncesinde topluluk üyelerini Düzce'de misafir etmekten onur duyduğunu kaydederek başarı dileklerinde bulundu.
Düzce Adige Kültür Derneği ve Düzce Belediyesinin destekleri ile kente gelen ekip Kültür Merkezinde sahne alarak ile Düzcelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne tasarımı, müzikal, kostüm, hikaye ve koreografileri ile izleyenleri kendisine hayran bırakan gösteriye Düzceliler yoğun ilgi gösterdi. Çerkes halkının sözlü mitolojisi ve Nart Destanlarından yola çıkılarak hazırlanan gösteri ayakta alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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