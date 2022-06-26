Kafkas sürgünü dans gösterileriyle anlatıldı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)-DÜZCE'de Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu Şıble, Kafkas halkının yaşadığı sürgünü ve yurt edinme sürecini danslarla anlattı.

Düzce ADİGE Kültür Derneği'nce organize edilen etkinlikle Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu Şıble, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Kafkas halkının inanışına göre Nart destanlarından yola çıkılarak, Kafkasların nasıl yurt edindiği ile efsaneleşmiş hikayeler danslarla anlatıldı. İki bölümde oluşan gösteri, büyük beğeni topladı.

'DESTEĞİNİZ BİZİ UMUTLANDIRIYOR'

Düzce ADİGE Kültür Derneği Başkanı Murat Seyok "Bu etkinliği, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür Derneği ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün arkadaşlarımız farklı bir anlatım yapacak. Genelde bizim folklor gösterilerimiz, daha çok akrobatik danslarla olur. Burada arkadaşlarımız Nart destanını hem hikayelerle hem dansla verecek. İlk kez izleyeceğim, heyecanla bekliyoruz. Böyle güzel bir kalabalığı görmek, bizim için çok güzel. Bu etkinlikler, kültürlerin yaşatılması konusunda çok önemli. Halkımızdan aldığımız destek, gelecek için bizleri umutlandırıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-06-26 11:26:14



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