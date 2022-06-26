Tavuk sirkülasyonunu artırmak için çocuklara civciv dağıttılar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de son dönemde doğal köy tavuğu üretiminin azalması nedeniyle Düzce Süs Hayvanları Derneği harekete geçerek çocuklara ve ailelerine civciv dağıttı. Dernek Başkanı Yusuf Öztürk, hem sirkülasyonu artırmayı hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Düzce´de son dönemde vatandaşlar tarafından ev ve bahçelerde bakılan doğal köy tavuğu ve doğal yumurta üretiminde azalma yaşanması ve doğal tavuk ırkının gün geçtikçe yok olmaya başlaması Düzce Süs Hayvanları Derneği ile Karadeniz Süs Hayvanları Kulübü üyelerini harekete geçirdi. Her iki dernek bir araya gelerek çocuklara ve ailelerine hem doğal tavuk sirkülasyonunun artmasını hem de çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak yaz tatili boyunca dağıtılan civcivlerin büyütülmesini sağlamak için 5 bin adet civciv dağıttılar. Çocuklar civcivleri görünce heyecanlanırken, büyütmek isteyen ailelere 10'ar adet civciv verildi.

Düzce Süs Hayvanları Derneği Başkanı Yusuf Öztürk, hedeflerinin sirkülasyonu artırmak olduğunu belirterek "Hayvan sevgisini özellikle çocuklarımıza aşılamak sonrasında ise köylerde tavuk sirkülasyonunu artırmak için böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Düzce Süs Hayvanları Derneği ve Karadeniz Süs Hayvanları Kulübü olarak ortak hareket ettik. Karne hediyesi de olsun istedik. Tatillerinde civcivleri büyütsünler ve onlarla vakit geçirsinler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-06-26 13:12:17



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