Yağış uyarısı belediye ekiplerini teyakkuza geçirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz bölgesinde beklenen şiddetli yağış uyarısı sonrasında Düzce Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısını dikkate alarak, çalışmalarını sürdürdü. Hafta boyunca kanal açma, parsel ve su ile kanalizasyon çalışmalarını aksatmayan ekipler, yağış uyarısının ardından baca ve kanalizasyon temizliği işlemlerine ağırlık verdi. Ekipler, arıtma tesisinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da önlemlerini artırdı.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ’nün talimatı üzerine Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Gülmez’in koordinasyonunda tüm müdür yardımcıları, çavuşlar ve saha şefleri durum değerlendirmesi yaptı. Gece boyunca teyakkuzda kalan ekipler, olması muhtemel taşkın riskine anında müdahale için hazır bulundu. Ekipler, yağışlar sona erinceye kadar teyakkuz halinde kalacak.

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