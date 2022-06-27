Düzce'de etkili olması beklenen yağış için alınan tedbirler görüşüldü

– Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, beklenen yağış için alınan tedbirler konuşuldu.

Düzce’de akşam saatlerinde beklenen aşırı yağış öncesinde kurulan kriz masası, Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplandı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Naci Akkaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kızılay Başkanı Halil Aydın, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, Meteoroloji tarafından yapılan aşırı yağış uyarısı görüşüldü. Dere yataklarında yapılan temizlikler, köprü ve menfez altındaki dolguların temizliği, dere yataklarında evleri olanların tahliyesi gibi konular konuşuldu. Tüm belediyelerin ve özel idare ekiplerinin ise teyakkuzda olması, tüm mazgalların ve kanalizasyon hatlarının temiz tutulmasının görüşüldüğü toplantıda, 24 saat esasında nöbet tutulması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.