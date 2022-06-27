Depremden yenilikçi sismik izolasyon teknolojisiyle korunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden yenilikçi sismik izolasyon teknolojisiyle korunacak

İHA

Depremden yenilikçi sismik izolasyon teknolojisiyle korunacak

Ferrero Fındık’ın Düzce’deki fındık işleme fabrikası, yenilikçi sismik izolasyon ve sönümleyici teknolojileriyle yeniden inşa ediliyor. Fabrika, deprem sonrası sürdürülebilirlik yönünden Türkiye’de ve dünyada örnek olacak.
Herkes için değer oluşturan fındık sektörü hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Ferrero Fındık’ın, deprem sonrası sürdürülebilirlik yönünden Türkiye’de ve dünyada örnek teşkil edecek yeni fabrikası, yetkililerden tam not aldı. Dünya çapında son teknolojiye sahip üretim tesisleri tasarlayan firmanın uzmanlığından aldığı güçle önemli bir yatırıma imza attı. Türkiye’de fındık değer zincirinin modernizasyonu için yaptığı çalışmalarda, Düzce’deki fındık işleme fabrikasını yeniden inşa etme projesini hayata geçirdi.
Yenilikçi sismik izolasyon teknolojisiyle temel atma çalışmaları tamamlanan fabrikayı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yetkililer ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ferrero Fındık Düzce Fabrikası Projesi Teknik Danışmanı, İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Alhan ve Yapısal Tasarım Mühendisi İnşaat Yüksek Mühendisi Mert Hacıemiroğlu, katılımcılara projenin tasarım detaylarına ilişkin bir sunum da gerçekleştirdiler.

Fay hattına yakın olan fabrika, sismik izolasyon teknolojisiyle depremden korunacak
Düzce’nin yüksek deprem riski barındıran bir bölge olduğuna dikkat çeken Alhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Fabrikanın bulunduğu konum, dünyanın çok büyük deprem üretebilecek sınırlı sayıdaki fay hatlarından birisi olan Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı’na oldukça yakın. Üstelik zeminin taşıma gücü düşük ve sıvılaşma riski taşıyor. Olabilecek bir depremde hem yatay hem de düşey yer hareketleri daha fazla etkili olabilir. Endüstriyel tesislerde deprem sonrası faaliyetlerin kesintisiz sürmesi, ülke ekonomisine zararın önlenmesi bakımından önem taşıyor. Bu nedenle, yüksek deprem riskine karşı en dayanıklı fabrikayı inşa etmek üzere, sismik izolasyon ve sönümleyici sistemlerine yatırım yapılmış olması, deprem sonrası sürdürebilirlik açısından büyük önem taşıyor. Bu yönüyle Türkiye’de ve dünyada ‘en iyi uygulama olarak örnek teşkil edecek bir fabrika inşa ediliyor.”

Türkiye’de ve dünyada birçok ilki barındıran örnek fabrika
Fabrikanın birçok ilki barındırdığına dikkat çeken Alhan, fabrikada iki farklı deprem yalıtımlı yapı inşa edildiğini belirterek “Fabrikada can güvenliğini sağlamanın da ötesinde, depremin yapıya hiç zarar vermemesi ve üretimin kesintiye uğramaması hedeflendi. Sismik izolasyon olarak da bilinen deprem yalıtımı teknolojisi kullanıldı Böylece fabrika, deprem esnasında her doğrultuda 100 cm. hareket etme kabiliyeti kazandı. Aynı zamanda yapıya aktarılan etkin deprem kuvvetinin hayli azalması sağlandı. Dahası, sismik izolasyonlu yapılarda bile sıkça kullanılmayan bir başka ileri teknoloji ürünü olan sönümleyiciler kullanıldı. Bu cihazlar sayesinde deprem enerjisinin önemli bir kısmı yapıya aktarılmadan sönümlenebilecek” dedi.

Dünyada eşine az rastlanan fındık siloları inşa ediliyor
Düzce fabrikasında, dünya çapında eşine az rastlanacak özellikte fındık depolama silosu da inşa edildiğini ifade eden Alhan, “Deprem yalıtım cihazları ile yalıtılmış, tek bir betonarme döşeme üzerinde fındık depolama siloları yer alacak. Yalıtımsız olarak tasarlanan klasik silo yapılarının deprem performans hedefleri oldukça düşükken, bu projede üretim hattının aksamadan çalışabilmesi hedefleniyor. Kurşun çekirdekli kauçuk izolatörler sayesinde silolar, deprem esnasında her doğrultuda 90 cm. hareket edebilecek” ifadelerini kullandı.

Sismik izolasyon nedir
Sismik izolasyon; temel ve üstyapı arasına, yatay esnekliği yüksek, izolatör olarak da bilinen, kauçuk veya kayıcı yalıtım birimleri yerleştirilerek elde ediliyor. Bu sayede yapının yatayda salınım periyodu artarak, esnek hale geliyor. Böylece temel seviyesindeki yüksek frekanslı deprem titreşimleri yalıtılarak, depremin üstyapıya olan etkisi rahatlıkla dörtte veya beşte birine indirilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü
Düzce’de 41 ambulansla afete hazır
YEREL HABERLER Düzce’de 41 ambulansla afete hazır
Düzce'de etkili olması beklenen yağış için alınan tedbirler görüşüldü
YEREL HABERLER Düzce'de etkili olması beklenen yağış için alınan ...
Hamarat kadınlar hünerlerini MSM'de gösterdi
YEREL HABERLER Hamarat kadınlar hünerlerini MSM'de gösterdi
Menfez ve dere yatakları temizlendi
YEREL HABERLER Menfez ve dere yatakları temizlendi
Düzce'de 308 personel ve 110 araç nöbette
YEREL HABERLER Düzce'de 308 personel ve 110 araç nöbette
Yağış uyarısı belediye ekiplerini teyakkuza geçirdi
YEREL HABERLER Yağış uyarısı belediye ekiplerini teyakkuza geçirdi
Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti, yol trafiğe ...
Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti; Ankara yönü kapandı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride ...
Çalıntı kabloları yakarken yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı kabloları yakarken yakalandı
Ev kadınlarının eserleri görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Ev kadınlarının eserleri görücüye çıkıyor
Kadına şiddet ile mücadele erkeklere anlatıldı
YEREL HABERLER Kadına şiddet ile mücadele erkeklere anlatıldı
Eğlence mekanında iki grubun silahlı kavgasında kaza kurşunuyla vuruldu
YEREL HABERLER Eğlence mekanında iki grubun silahlı kavgasında kaza ...
Arıların saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Arıların saldırısına uğradı, hastaneye kaldırıldı
Tavuk sirkülasyonunu artırmak için çocuklara civciv dağıttılar
YEREL HABERLER Tavuk sirkülasyonunu artırmak için çocuklara civciv ...
Kafkas sürgünü dans gösterileriyle anlatıldı
YEREL HABERLER Kafkas sürgünü dans gösterileriyle anlatıldı
27 branşta 600 minik kurs görecek
YEREL HABERLER 27 branşta 600 minik kurs görecek
Muhteşem gösteri ayakta alkışlandı Şıble Halk Dansları Topluluğundan büyüleyen gösteri
YEREL HABERLER Muhteşem gösteri ayakta alkışlandı Şıble Halk ...
Kütüphaneciler Akçakocalı okurlar ile buluştu
YEREL HABERLER Kütüphaneciler Akçakocalı okurlar ile buluştu
Bu mekanizma doğa tutkunlarının gözdesi oldu
YEREL HABERLER Bu mekanizma doğa tutkunlarının gözdesi oldu
Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden örnek davranış
Çağrı personellerine farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Çağrı personellerine farkındalık eğitimi
Vali Atay, sporculara başarılar diledi
YEREL HABERLER Vali Atay, sporculara başarılar diledi
Musiki sevdalıları, bu yaz müziğe doyacak
YEREL HABERLER Musiki sevdalıları, bu yaz müziğe doyacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.