Standard Profil İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Haftası’nı kutladı

Standard Profil, iş sağlığı, güvenliği ve çevre kültürünü güçlendirmek üzere, dünya genelinde farklı lokasyonlarında “Global Sağlık, Güvenlik ve Çevre Haftası” düzenledi.

Standard Profil Grubu, hayata değer katmak ve mobiliteyi güvenli ve konforlu hale getirmek aralıksız çalışıyor. Standard Profil’in bu kritik misyonundaki bir numaralı önceliği ise, her çalışanının sağlığı ve güvenliği. Firma bu misyon ve vizyon doğrultusunda tüm lokasyonlarında Global Sağlık, Güvenlik ve Çevre Haftası’nı kutladı. Şirket, iş sağlığı, güvenliği ve çevre kültürünü güçlendirmek üzere, dünya genelinde farklı lokasyonlarında “Global Sağlık, Güvenlik ve Çevre Haftası” düzenledi. Standard Profil, bu hafta boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle sağlık, güvenlik ve çevre hakkında farkındalık ve kolektif bilinci geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefledi.

Hafta dahilinde, egzersizler, ağaç dikme, ilk yardım eğitimi, fabrika içinde kanser taraması, kan ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirme, iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili en iyi projelere ödül verilmesi ve online farkındalık seminerleri gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklerle, her bir çalışanı sağlık, güvenlik ve çevre kültürü konusunda birbirinden farklı eğitimlere ve faaliyetlere katılarak bu konulardaki farkındalığını artırdı.

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Direktörü Salim Güngör Karslı şunları söyledi; “İş kazaları, büyük çaplı acılara ve maddi kayıplara neden oluyor. Dünya genelinde her yıl maalesef iki milyondan fazla insan iş kazaları ve mesleki hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre, yalnız profesyonel iş yaşamımızda değil, tüm hayatımız boyunca hem zihin yapımızda hem de davranışlarımızda olumlu değişiklikler gerektiren çok önemli unsurlardır. Standard Profil olarak, olumlu, sürdürülebilir ve sağlam bir güvenlik ve çevre kültürü oluşturmaya büyük değer veriyoruz ve bunu çalışanlarımızla birlikte başarmak istiyoruz. Bu kültürü sürdürmeyi ve geliştirmeyi de Standard Profil ailesinin her bir üyesinin sorumluluğu olarak görüyoruz.”

Fabrikanın Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Afşin Dakiki ise, “Standard Profil olarak en öncelikli konularımızın arasında iş sağlığı ve güvenliği geliyor. Bu doğrultudaki hedefimiz ise Sıfır Kaza. Bu hedef için hiç durmadan gayret gösteriyoruz. Şirketimiz, Sıfır Kaza hedefine ulaşmak için çalışanlarıyla birlikte ortak şekilde hareket ediyor, tüm çalışanlarının çalışma alanlarında standartlara göre hareket etmesi, önleyici çalışmalar yapması ve daha iyi çalışma koşulları için iyileştirme fikirleri önermesini de sağlayarak, çalışanını kültürün oluşma ve gelişmesi sürecine dahil etmeye önem veriyor. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle çalışanlarımızın bilgi, bilinç ve farkındalık düzeylerini artırmak istedik, çalışanlarımızın da bu etkinliklere büyük bir motivasyonla dahil olduklarını görmek bizleri mutlu etti” dedi.

