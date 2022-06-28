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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde sona gelindi

İHA

Yeni ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinde sona gelindi

Düzce Üniversitesi Hastanesi, ameliyat odası ve yoğun bakım yatak kapasitesini arttırarak büyümesine devam ediyor.
Düzce ve bölgesinde pek çok ilke imza atan Düzce Üniversitesi Hastanesi, artan hasta ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet alt yapısını güçlendiriyor. Yıllık 15 binden fazla operasyonun gerçekleştiği hastanede; 2 ameliyat odası ve 6 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesinin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Kısa sürede hizmete sokulması planlanan yeni ameliyat ve yoğun bakım ünitesinde Organ Nakli, Kalp ve Damar Cerrahisi, Genel Cerrahi, Ortopedi, KBB, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göz, Kadın Doğum, Göğüs Cerrahisi branşlarının ameliyatları ve ameliyat sonrası takip süreçleri gerçekleştirilecek. Tam teşekküllü yeni hizmet alanları ile birlikte ameliyathane oda sayısı 8’den 10’a, yoğun bakım yatak sayısı da 45’den 51’e yükselecek.
Organ nakli, ileri laparoskopi, kanser cerrahisi, obezite, bypass gibi uzmanlık gerektiren üst düzey operasyonların uygulanacağı yeni ameliyat odaları ile birlikte hastaların ameliyathane sırası bekleme süreleri de azaltılmış olacak. Anestezi ve Reanimasyon, Dahiliye, Koroner Yoğun Bakım gibi I. II. ve III. basamak yoğun bakım hizmetlerine sahip olan Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde; 6 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi sayesinde tüm cerrahi branşların ameliyat sonrası takip süreçleri ile ilgili ihtiyacı karşılanmış olacak.
Hastanenin sahip olduğu teknolojik alt yapı, donanım ve kadrosu ile komplike ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başhekim Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hizmete girecek yeni ameliyat odaları ve yoğun bakım ünitesi ile daha verimli sağlık hizmeti sunulacağını belirtti. Yeni hizmet alanlarının tüm hastalara şifa olması temennisinde bulunan Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan ise, hayata geçirilmesinde emeği olan geçmişten günümüze tüm idarecilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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